Біля українського кордону залишається 80 тис. військовослужбовців РФ, - The New York Times

Росія відвела кілька тисяч військовослужбовців, але уздовж кордону з Україною залишається ще приблизно 80 тис. військових, що досі є найбільшою кількістю сил, яку Росія накопичила там з моменту окупації Криму у 2014 році.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times із посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації президента США Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За словами джерел, "російські військові справді наказали деяким підрозділам повернутися до своїх казарми до 1 травня - і вони дійсно відійшли від кордону". Але багато підрозділів залишили свої вантажівки і бронетехніку, що видання трактує як "сигнал про те, що вони можуть повернутися, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить розвернути їх знову".

Генерал-майор Майкл Репасс, колишній командувач сил спеціальних операцій США у Європі у відставці, який тепер є радником НАТО щодо спеціальних операцій в Україні, також заявив, що Росія відвела лише частину військ і "зберегла доволі смертоносні сили в регіоні". Він зазначив, що росіяни "можуть захотіти повернутися пізніше, коли час і обставини будуть більш вигідними для Росії".

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Представники адміністрації Байдена заявили, що вони сприймають постійну присутність військ на кордоні з Україною як сигнал Путіна про те, що він може зрівнятися - і фактично перевершити НАТО - за кількістю військових, які беруть участь у навчаннях США і НАТО в Європі. Йдеться про багатонаціональні військові навчаннях країн НАТО Defender Europe, які стартували 4 травня, в них беруть участь 28 тис. військових зі Сполучених Штатів та європейських союзників.

Військові аналітики вважають, що розгортання військ Путіна явно призначалося для того, щоб "бути видимим" - спроба пограти мускулами і "частина стандартної процедури Кремля, особливо на початку каденції нового американського президента".

Водночас чиновники адміністрації Байдена вважають небезпечним те, що будь-яке нарощування військової потужності може вийти з-під контролю або спровокувати більш глибоку кризу. Упевненості в цілях Путіна у них немає - і "ця двозначність могла бути частиною розрахунків російського лідера", зазначає видання.

Деякі американські офіційні особи кажуть, що розгортання військ переважно направлено на те, щоб "викрити блеф Сполучених Штатів і Європи" і дати зрозуміти Києву межі підтримки Заходу. Передбачається, що Росія хоче викликати реакцію Заходу, і ця реакція не виправдає сподівань українського уряду.

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Росія, можливо, вже досягла цієї мети, вважає The New York Times. США заявили, що готові запровадити нові санкції проти Москви, і висловили рішучу підтримку Україні. Але адміністрація Байдена не зробила жодних кроків для просування до членства в НАТО або значного збільшення військової допомоги Києву, зазначають у виданні.