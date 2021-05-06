Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей

6 травня держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває з офіційним візитом в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, програму візиту Блінкена опубліковано на сайті Держдепу США.

Згідно з програмою, заплановано зустрічі з президентом України, головою МЗС та главою ПЦУ.

Програма візиту держсекретаря США Блінкен до Києва:

9:20 - зустріч з депутатами Верховної Ради;

9:40 - зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою;

10:10 - Блінкен візьме участь у покладанні квітів на згадку про загиблих під час конфлікту на Донбасі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і митрополитом Епіфанієм;

10:20 - Блінкен разом з митрополитом Епіфанієм відвідає Михайлівський монастир;

10:45 - зустріч із президентом України Володимиром Зеленським;

11:55 - спільна пресконференція з президентом України Володимиром Зеленським;

12:30 - зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем;

15:25 - Блінкен візьме участь у віртуальному Круглому столі щодо реформи і боротьби з корупцією;

16:15 - Блінкен візьме участь у віртуальній зустрічі посольства США в Києві.

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Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен проводить європейське турне, під час якого відбувся його візит до Великої Британії для участі у зустрічі G7, а також в Україну. Напередодні вночі він прибув в Україну.