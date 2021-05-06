Готується законопроєкт, що дозволить розблокувати підвищення гарантованої суми вкладів

До подання у ВР готується законопроєкт, яким передбачено реструктуризувати борг Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що дозволить підвищити гарантовану суму банківських вкладів та приєднати до системи гарантування державний Ощадбанк.

Про це повідомляє УНІАН.

За даними видання, залишок боргу Фонду гарантування перед державою становить понад 100 млрд грн (з яких понад 60 млрд грн – нараховані відсотки), що погашаються за рахунок регулярних внесків банків-учасників системи гарантування. У разі реструктуризації заборгованості вивільнені кошти пішли б на розвиток системи гарантування – на підвищення гарантованої суми, що нині становить 200 000 грн, та розширення гарантій, зокрема, приєднання до ФГВФО "Ощадбанку", який нині до нього не входить.

Як повідомляли представники Фонду гарантування, у планах ФГВ – поетапне підвищення гарантованої суми - до 400 000 грн, згодом до 600 000 грн, а надалі - до європейського рівня у 100 000 євро. Як передбачено рішенням Ради з фінансової стабільності, ухваленим у вересні 2020 р., передумовою для підвищення має стати реструктуризація боргів ФГВФО.

"Маємо визнати, що у Фонду гарантування не буде змоги повністю сплатити борг, оскільки він набагато більший, ніж потенційна кількість і якість активів в управлінні Фонду. Те, що Фонд отримав від збанкрутілих банків, в багато разів менше вартує, ніж необхідно виплатити кредиторам. Через це зрозуміло, що цей борг треба реструктуризувати", - наголосив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Нагадаємо, у вересні минулого року Рада з фінансової стабільності, до якої входять НБУ, Мінфін, Нацкомфінпослуг, Фонд гарантування вкладів та ін., ухвалила рішення про реструктуризацію боргів ФГВФО перед державою. Ці борги сформувались у 2014-16 рр., коли майже 100 банків були визнані неплатоспроможними і Фонд виплатив двом мільйонам вкладників 90 млрд грн гарантованого відшкодування. Для цього йому довелося взяти в борг 80 млрд грн кредитів від НБУ та Мінфіну.

На сьогодні ФГВФО розрахувався з Нацбанком, повернувши разом з відсотками 25,5 млрд грн, та достроково розраховується з Мінфіном. Однак залишок боргу все ще становить понад 100 млрд гривень - приблизно 50 млрд "тіла" та понад 60 млрд грн відсотків, що нараховуватимуться до 2031 р.

Як повідомила фінансова директорка ФГВФО Олена Нужненко, реструктуризація не означає, що держава "дарує" Фонду його борг. "Це означає, що більша частина, а саме відсотки, буде погашатись з коштів, стягнутих з колишніх акціонерів збанкрутілих банків та пов’язаних осіб за завдані ними збитки, а перерахування до Міністерства фінансів за "тілом" кредиту буде здійснюватися у разі достатності капіталу Фонду для забезпечення майбутніх ризиків".