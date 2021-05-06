Епідзонування України: чотири регіони вийшли з "червоної" зони, два - з "помаранчевої". У Києві та Вінницькій області деякі показники відповідають "зеленій" зоні

В Україні "червону" і "помаранчеву" зони карантину скоротили на п'ять областей, у "жовтій" - тепер 15 регіонів. Крім того, у Вінницькій області та Києві деякі показники відповідають "зеленій" зоні.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні дані опубліковано на сайті МОЗ.

Зокрема, з "червоної" зони вийшли Харківська, Хмельницька, Чернігівська (всі три перейшли в "жовту зону) і Житомирська (перейшла в "помаранчеву" зону) області.

З "помаранчевої" в "жовту" перейшли Дніпропетровська та Рівненська області.

У підсумку "червоними" залишаються лише три області - Запорізька, Полтавська та Сумська. У "помаранчевій" зоні перебувають Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області. Решта регіонів, зокрема і Київ, - у "жовтій" зоні.

У жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19, також у жодному регіоні не перевищена завантаженість лікарняних ліжок із киснем.

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Водночас у Донецькій, Сумській і Черкаській областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19.

Також у семи областях перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. Найгірший показник у Донецькій області - 141,7%. Однак у Вінницькій області цей показник відповідає нормам "зеленої" зони.

Крім того, нормам "зеленої" зони відповідає показник Києва за коефіцієнтом виявлення нових випадків COVID-19.