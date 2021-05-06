На Львівщині розібрали залишки моста, що обвалився, і готуються до будівництва нового, - "Укравтодор"

Протягом доби на місці зруйнованого моста у Львівській області розібрали залишки конструкції та розпочали підготовчі роботи з будівництва нового моста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Міст через річку Західний Буг був побудований ще в 1960 році і відтоді на ньому жодного разу не проводився капітальний ремонт. Під час ремонту дороги Н-17 у 2015-2017 роках на ньому лише було знято верхній шар асфальту і покладено новий.

У ході президентської програми "Велике будівництво" проєкти проходять обов'язкову технічну і наукову експертизи.

У ході дослідження, проведеного "Укравтодором" у 2020 році, стало відомо, що негайного ремонту потребують 895 мостів, з яких 169 перебувають у передаварійному стані.

Міст через Західний Буг, що обвалився, належав до розряду передаварійних, і в 2020 році вже був внесений до програми відновлення мостів. Розробка проєктної документації для його реконструкції на завершальній стадії.

У 2020 році вже відновлено 158 мостів, а на 2021 рік заплановано відновлення щонайменше 160 споруд.

Кубраков також нагадує, що минулого року схожа аварія сталася на мосту на трасі Н-23 через річку Чортомлик на Дніпропетровщині. На відновлення зруйнованої секції моста треба було лише 7 місяців. У найкоротші терміни "Укравтодор" обіцяє побудувати і новий міст через Західний Буг.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на будівництві вантового моста в Запоріжжі вже встановлено ​​першу секцію пролітної конструкції. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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