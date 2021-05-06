Завершено розслідування авіакатастрофи під Чугуєвом. 6 підозрюваних ознайомлюються з матеріалами провадження, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил та Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака АН-26 поблизу м. Чугуїв Харківської області 25 вересня 2020 року, в результаті якої загинуло 26 військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

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Наголошується, що шістьох військовослужбовців – командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, колишнього командира військової частини А4104 і двох його заступників, колишнього керівника польотами на аеродромі "Чугуїв" та, на той час, виконувача обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба підозрюють у незабезпеченні безпеки польотів на ввірених їм напрямках, порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи допустили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації повітряного судна з не передбаченим Керівництвом з льотної експлуатації зльотом з "конвеєра" та щодо порядку здійснення льотної підготовки курсантів. Також вони неналежно здійснювали контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів та навчальним процесом і дотриманням заходів безпеки під час виконання навчальних польотів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ці порушення мали системний характер і були допущені на стадії підготовки до польотів, оскільки на борту літака перебували особи, які взагалі не повинні там бути, на стадії здійснення польоту, який був дозволений із порушенням правил експлуатації літального апарату та правил здійснення польотів, а також на стадії, коли сталася кризова ситуація. Керівництвом польотів не було вжито достатніх адекватних заходів для уникнення авіакатастрофи.

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На цей час підозрювані та їхні захисники ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження, яке налічує понад 60 томів. За результатами буде ухвалено рішення про вручення обвинувальних актів підозрюваним та направлення їх до суду для розгляду по суті. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ДБР.