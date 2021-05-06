У Чехії судять чоловіка, який воював проти України на Донбасі, йому загрожує до 20 років в'язниці

Міський суд столиці Чехії Праги почав розглядати чергову справу щодо громадянина країни, якого звинувачують за кримінальними статтями про "терористичний напад" і "участь у терористичній групі" за його участь у боях проти України на боці російських гібридних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

32-річного Мартіна Кантора судять заочно – як вважають, він і нині перебуває на окупованій частині Донбасу. У разі визнання винним йому може загрожувати вирок до 20 років позбавлення волі.

За даними обвинувачення, він дістався на окуповану частину Донбасу ще 2015 року нелегально через російський Ростов-на-Дону, підписав контракт в угрупованні "ЛНР", був вивчений на сапера і снайпера, брав участь у боях проти українських військ, отримав від бойовиків "звання сержанта" і став командиром відділення, потім був членом диверсійно-розвідувальної групи і отримав від бойовиків "нагороду".

Його адвокат на суді назвав ці обвинувачення "необґрунтованими".

Також були допитані кілька свідків, які розповідали, що Кантор говорив їм про те, що хоче їхати до України воювати на боці сепаратистів.

У Чехії вже відбулося, далі відбувається чи готується кілька процесів над людьми, які брали участь у діяльності незаконних збройних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

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