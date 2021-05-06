Аваков про напад на будинок ветерана АТО: Підозра необґрунтована. Справу буде передано до ГСУ Нацполіції

Слідство у справі про напад п'ятьох нетверезих хлопців на будинок ветерана АТО буде передано до Головного слідчого управління Нацполіції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС у Facebook, про це заявив міністр внутрішніх справ, коментуючи інцидент, що стався на Тернопільщині, коли п'ятеро нетверезих молодих людей намагалися увірватися в приватний будинок, а його господар, захищаючись, смертельно поранив одного з нападників.

"Вважаю передчасним та необґрунтовани пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли п’ятеро нападників, один із яких пізніше загинув від поранень, - зазначив Арсен Аваков. - Життя людини безцінне, і ніхто немає права зазіхати на нього".

Міністр внутрішніх справ наголосив, що право на самооборону та захист свого житла, крім випадку перевищення мір необхідної самооборони, - кожному гарантоване законом. І додав, що слідство цього інциденту буде передане до Головного слідчого управління Нацполіції.

"Справа про вторгнення на территорію домоволодіння та напад групи з п’ятьох осіб на ветерана АТО буде передана в Головне слідче Управління Національної поліції, а слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту - на особисте зобов’язання, - зазначив Арсен Аваков, додавши, що "слідство буде повним, неупередженим та об‘єктивним".

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ДОВІДКОВО: стаття 36, пункт 5, Кримінального кодексу України: Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.