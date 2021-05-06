США віддані роботі з Україною, поки ви зміцнюєте демократію і боретеся з корупцією, - Блінкен на зустрічі з Кулебою

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляє, що метою його візиту до України є підтвердження партнерства і співпраці між країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Я щасливий знову повернутися до України. Я тут із дуже простої причини - представляю президента Байдена. Ми хочемо підтвердити сильне партнерство між нашими країнами, а також нашу підтримку суверенітету України, територіальної цілісності та незалежності, засвідчити нашу відданість роботі з вами, доки ви зміцнюєте свою демократію, будуєте інституції та боретеся з корупцією", - зазначив держсекретар.

Після зустрічі у МЗС Блінкен разом із Кулебою та предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм підійшли до Стіни пам'яті героїв України, які загинули у боротьбі за незалежність країни, і вшанували їхню пам'ять.

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