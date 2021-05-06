Блінкен поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну
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Державний секретар США Ентоні Блінкен взяв участь у церемонії покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У церемонії також взяли участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава Православної церкви України митрополит Епіфаній.
Як повідомлялося, держсекретар США Блінкен 6 травня прибув до Києва і проведе низку зустрічей з високопосадовими особами та громадськими діячами України.