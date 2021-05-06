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Блінкен поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну

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Блінкен поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну
Державний секретар США Ентоні Блінкен взяв участь у церемонії покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У церемонії також взяли участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Як повідомлялося, держсекретар США Блінкен 6 травня прибув до Києва і проведе низку зустрічей з високопосадовими особами та громадськими діячами України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США віддані роботі з Україною, поки ви зміцнюєте демократію і боретеся з корупцією, - Блінкен на зустрічі з Кулебою

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Що показово, разом із Єпіфанієм.
  • Панас Стець
    Слава Героям павшим за Україну!!!
  • Георгій Славник
    Спасибі Вам, пане Блінкен.
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