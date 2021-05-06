На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук

Розмова президента України Володимира Зеленського з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном буде складною.

Впевненість у цьому висловив заступник голови партії "Голос", народний депутат Андрій Осадчук, який був на зустрічі глав депутатських фракцій з американською делегацією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Партія "Голос" запевнила, що зі свого боку ми будемо продовжувати підтримувати всі євроінтеграційні ініціативи, але так само будемо далі тиснути на президента Зеленського і "Слуг народу" для того, щоб вони дотримувалися заявлених обіцянок здійснення реформ і елементарних правил етики. Те, що відбувалося з "Нафтогазом" і в багатьох питаннях, як, наприклад, Татарова, є абсолютно неприйнятним. Американська сторона це розуміє, тому, думаю, що президента Зеленського очікує доволі складна розмова з Блінкеном", - заявив Осадчук.

Крім того, за його словами, зустріч з головами депутатських фракцій засвідчила, що Сполучені Штати підтримують Україну у протистоянні російській агресії. Але з іншою глобальною темою - боротьбою з корупцією - Україна має розібратися сама.

"Державний секретар чітко артикулює про те, що в України є дві величезні проблеми - війна з Росією і війна з корупцією. У вирішенні першої проблеми - війни з Росією - в України є партнери і нас запевнили в незмінності позиції США і готовності битися за Україну до кінця. І це не тільки позиція Сполучених Штатів, а й також наших партнерів по НАТО та ЄС. З другою проблемою Україна має розбиратись сама. Ми маємо достатньо ресурсів, розуміння і бажання того, що треба змінювати, але всі питання по судовій реформі, по реформі правоохоронних органів досі залишаються відкритими", - додав заступник голови партії "Голос".

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Також він зауважив, що американці окремо озвучили питання корпоративного управління "Нафтогазу" і кадрові ротації там.