Жодної конкретики щодо зустрічі Путіна з Байденом поки немає, - Пєсков
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що нині немає нової інформації про підготовку можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з лідером США Джо Байденом.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Пєскова цитують РИА "Новости".
"Ні. Щодо можливої зустрічі як і раніше розповісти нема чого", - сказав представник Кремля.
Як повідомлялося, видання Politico назвало можливі міста, де може відбутися зустріч Байдена і Путіна.
Раніше Пєсков також заявляв, що Путін зустрінеться з Байденом влітку.