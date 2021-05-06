Жодної конкретики щодо зустрічі Путіна з Байденом поки немає, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що нині немає нової інформації про підготовку можливої ​​зустрічі президента Росії Володимира Путіна з лідером США Джо Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Пєскова цитують РИА "Новости".

"Ні. Щодо можливої зустрічі як і раніше розповісти нема чого", - сказав представник Кремля.

Як повідомлялося, видання Politico назвало можливі міста, де може відбутися зустріч Байдена і Путіна.

Раніше Пєсков також заявляв, що Путін зустрінеться з Байденом влітку.

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