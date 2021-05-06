Коронавірус мутує постійно, а вакцина запобігає важкому перебігу хвороби, - лікар-інфекціоніст Курпіта

Коронавірус постійно мутуватиме, але COVID-19-вакцина запобігає важкому перебігу хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я Києво-Могилянської академії Володимир Курпіта в ефірі "Громадського".

"Мутації, які відбуваються зараз із вірусом, призводять до того, що створити критичну масу людей, які би були повністю захищені від вірусу, не вдасться. Основне завдання вакцинації, яке перед собою ставлять і США і інші країни — це запобігти тяжкому перебігу захворювання. Ми зараз точно розуміємо, що вакцини, які присутні на ринку, дозволяють запобігати не інфекції, а запобігають тяжкому перебігу захворювання, а через це вірус буде постійно перебувати у суспільстві до того часу, поки не перехворіють усі люди", - повідомив Курпіта.

За його словами, слід пам’ятати, що віруси мутують постійно і кожного разу коронавірус приносить нові сюрпризи.

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"Найбільше зараз говорять про три штами вірусу - це бразильський, британський та південно-африканський, у яких відбулися мутації у шипі, що дозволяє вірусу легше проникати в організм і швидше передаватися від людини до людини, а також уникати імунної відповіді", - наголосив Курпіта.

Нагадаємо, що в Україні за добу, 5 травня, діагностували 6038 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.