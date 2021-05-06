З 11 травня в Слов'янську послаблюють карантин: школи й заклади культури відновлюють роботу, змагання проводитимуть без глядачів
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Держкомісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про послаблення карантину у Слов'янську з 11 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Слов'янської міськради.
Так, з 11 травня повністю відновлюють свою роботу загальноосвітні школи, школи мистецтв і дитячо-юнацькі спортивні школи.
Заклади культури теж відновлять свою звичайну роботу за винятком культурно-масових заходів.
Також буде дозволено проведення спортивних змагань без глядачів, які включені до календарних планів.