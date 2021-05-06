Рейтинг партій: СН - 28,2%, "ЄС" - 18,3%, ОПЗЖ - 15%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 6,4%, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА

П’ять політичних партій подолали б прохідний 5%-й електоральний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримали б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 19% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За партію "Європейська Солідарність" готові віддати свій голос відповідно 12% і 18% опитаних, за партію "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 11% і 15%, ВО "Батьківщина" — відповідно 8% і 11%, партію "Сила і честь" — відповідно 4% і 6%, партію "Українська стратегія Гройсмана" — відповідно 2% і 3%, партію "Голос" — відповідно 2% і 3%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2% і 2,5%, ВО "Свобода" — відповідно 2% і 2%, "Партію Шарія" — відповідно 2% і 2%, партію "Громадянська позиція" — відповідно 1% і 2%, партію "Опозиційний блок" — відповідно 1% і 1%, партію "УДАР Віталія Кличка" — відповідно 1% і 1%", - йдеться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА





Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.