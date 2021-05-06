Ми проти дій Росії з дестабілізації в Україні, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про часткове відведення російських військ від кордонів України.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

Він закликав РФ припинити агресію щодо України.

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"Сили РФ були відведені від кордону України, але деякі залишаються. Ми стежимо за ситуацією дуже ретельно. Є жертви на контактній лінії, також кібератаки. Все це відбувається щодня. Ми проти дій РФ з дестабілізації в Україні", - заявив він.