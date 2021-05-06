Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен

Боротьба з корупцією є однією з найбільш важливих проблем для України.

Про це сьогодні на спільній з президентом України пресконференції заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговорювали питання реформ у викоріненні корупції ... Ми говорили про реформування інституцій, адже є дуже багато різних інтересів, які виступають проти зусиль України щодо реформування та боротьби з корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росія, і внутрішні, такі як олігархи і потужні особистості, що переслідують власні вузькі інтереси нелегітимними засобами за рахунок народу України", - зазначив Блінкен.

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"Тому боротьба з корупцією є одним з найважливіших завдань для українського народу і вирішальною для поліпшення його життя: від послуг, на які народ покладається, до можливостей, якими він користується", - сказав Блінкен.