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Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен

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Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен
Боротьба з корупцією є однією з найбільш важливих проблем для України.

Про це сьогодні на спільній з президентом України пресконференції заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговорювали питання реформ у викоріненні корупції ... Ми говорили про реформування інституцій, адже є дуже багато різних інтересів, які виступають проти зусиль України щодо реформування та боротьби з корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росія, і внутрішні, такі як олігархи і потужні особистості, що переслідують власні вузькі інтереси нелегітимними засобами за рахунок народу України", - зазначив Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми проти дій Росії з дестабілізації в Україні, - Блінкен

"Тому боротьба з корупцією є одним з найважливіших завдань для українського народу і вирішальною для поліпшення його життя: від послуг, на які народ покладається, до можливостей, якими він користується", - сказав Блінкен.

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Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    Судя по космическому росту доходов наших олигархов за прошедший год, преЗедент продолжает продолжать эту борьбу и даже пытается её возглавить !
  • Підлога Маккартні
    Бабушка беня будет против
    Россия и олигархи выступают против реформирования Украины. Важно продолжать борьбу с коррупцией, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8724
  • Чинганчгук
    не при зели
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