Зеленський обговорив із Блінкеном альянс України і США: Можливо, буде дуже серйозна двостороння угода

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорював питання альянсу між двома країнами.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував США за двопартійну підтримку і за збільшення військової та фінансової допомоги.

"Окремо ми проговорили фундаментальний формат підтримки. Ми говорили про питання альянсу і можливої двосторонньої дуже серйозної угоди. Але це питання майбутнього, зараз рано говорити про деталі", - зазначив президент.

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