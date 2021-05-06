Новини

Зеленський обговорив із Блінкеном альянс України і США: Можливо, буде дуже серйозна двостороння угода

4 84922
Зеленський обговорив із Блінкеном альянс України і США: Можливо, буде дуже серйозна двостороння угода
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорював питання альянсу між двома країнами.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував США за двопартійну підтримку і за збільшення військової та фінансової допомоги.

"Окремо ми проговорили фундаментальний формат підтримки. Ми говорили про питання альянсу і можливої двосторонньої дуже серйозної угоди. Але це питання майбутнього, зараз рано говорити про деталі", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США з партнерами працюють над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії, - Блінкен

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    После того, когда возможно Зеля выполнит свое домашее задание относительно Ермака, Деркача, Бени, Пинчука и Ахметки.
  • Валерия Ларченко b661826f
    У зекретина такая паника в глазах на встрече,что мы даже не сомневаемся в следующем президенте)
  • 5 копійок
    Это же очень и очень! Да, да! Но нет.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини