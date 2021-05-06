Лавров заявив, що "крім відчуття вседозволеності", Євросоюз охоплює "манія цілковитої безкарності"

Москва не залишить без відповіді можливі нові антиросійські санкції Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров; за його словами, ЄС, що погрожує Росії новими обмеженнями, сповнений відчуттями "вседозволеності і непогрішності" та "манією цілковитої безкарності".

"Ця низка санкцій, яку запустили члени Євросоюзу, інші західні країни, включно зі Сполученими Штатами, звичайно, триває. Ми не залишимо без відповіді подібні випади проти Росії, представників російського керівництва, парламентарів Російської Федерації, наших компаній, які винні, на думку Євросоюзу, тільки в тому, що вони зареєстровані в країні, яку Євросоюз вирішив оголосити агресором, без будь-яких підстав і нелегітимно", - сказав Лавров на пресконференції, коментуючи заяви Єврокомісії про можливість відповіді на російські обмежувальні заходи проти ЄС.

Російський міністр зазначив, що Росія "чітко сказала, що оголосила персонами нон грата тих людей в євросоюзівських структурах і в низці країн-членів Євросоюзу, які брали вирішальну участь у черговій хвилі санкцій проти наших офіційних осіб, включно з парламентарями".

"Те, що Євросоюз заявив про нелегітимність і відсутність міжнародно-правової підстави наших дій, означає лише одне: Євросоюз вважає, що йому все дозволено. Коли Євросоюз починає погрожувати нам новими санкціями, я починаю думати, що крім відчуття вседозволеності і непогрішності, Євросоюз починає бути охоплений ще однією манією - маю на увазі цілковиту безкарність. Мені здається, це шлях тупиковий", - сказав глава МЗС РФ.

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"Це не наш вибір. Якщо ви просто ознайомитеся зі статистикою за все, що відбувалося після березня 2014 року, ви переконаєтеся в тому, хто почав цю низку санкцій, і в чому полягає причина, з якої ми не можемо не відповідати на цю ворожість", - наголосив Лавров.

Нагадаємо, МЗС РФ 30 квітня оголосило, що заборона на в'їзд на російську територію вводиться у відповідь на запровадження 2 і 22 березня цього року Радою ЄС обмежувальних заходів щодо шести російських громадян. Санкції торкнулися голови Європарламенту Давида Сассолі, члена французької делегації в ПАРЄ Жака Мера, заступниці голови Єврокомісії Віри Юрової, керівника прокуратури Берліна Йорга Раупаха, глави лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції Оса Скотта, голови національної ради Латвії Іварса Аболіньша, директора центру державної мови Латвії Маріса Балтіньша та глави мовного департаменту Естонії Ільмара Томуска.

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Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель 1 травня заявив, що Євросоюз вважає рішення російської влади заборонити вісьмом громадянам країн ЄС в'їзд до РФ "неприйнятним".

"Дії Росії не завадять Євросоюзу продовжувати відстоювати права людини, демократію і міжнародне право, а також притягати до відповідальності винних у порушеннях прав людини. Це рішення, прямо спрямоване проти Європейського Союзу і його держав-членів, є неприйнятним, позбавлене будь-яких юридичних підстав і необґрунтоване", - говорилося в опублікованій Брюсселем заяві високого представника ЄС із закордонних справ.

У спільній заяві голови Європейської ради Шарля Мішеля, голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і голови Європарламенту Давида Сассолі зазначалося, що ЄС "залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь на рішення влади Росії".