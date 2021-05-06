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ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі

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ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі
Журнал Forbes Україна опублікував рейтинг ста найбагатших українців. Його очолили Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рейтинг.

76 учасників з першої сотні українського списку за рік збільшили свої статки. Багатство першої сотні зросло на 42%, до $44,5 млрд. Як наслідок – вхідний квиток у сотню подорожчав на третину, до $125 млн. За рік список оновився на 21%: 14 учасників потрапили до переліку вперше, семеро – повернулися після перерви. Серед абсолютних новачків найбільше представництво – в IT та енергетиці.

На руку найбагатшим українцям зіграло зростання котирувань ключових експортних товарів – нафти, сталі, пшениці й кукурудзи. Навесні 2021‑го зростання цін на сировинні товари лише прискорилося, створюючи непоганий зачин для збільшення статків учасників національної сотні і в 2022 році. Втім, і для несировинних активів мав місце ефект низької бази порівняння: торішні оцінки формувалися на тлі невизначеності, змішаної з панікою.

Порівняно з торішнім рейтингом статки Ахметова зросли в 2,7 раза, з $2,8 млрд до $7,6 млрд. Активи Пінчука збільшилися з $1,4 млрд до $2,5 млрд, а Жеваго - з $1,1 млрд до $2,4 млрд.

Статки Ігоря Коломойського оцінили в $1,8 млрд (+0,8 млрд порівняно з 2020 роком), Геннадія Боголюбова - у $1,7 млрд (+0,5 млрд), Олександра і Галини Герегів - у $1,7 млрд (+0,4 млрд).

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ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі 01

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Я щитаю что это зе-перемога Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза - Цензор.НЕТ 8109
  • Envoy
    Зеля , что ответишь на рояле ?
  • Злой Карлик
    Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза - Цензор.НЕТ 5624
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