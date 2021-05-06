Новини • Агресія Росії проти України

Зеленський про гарантування безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах: "Є фундаментальна ідея"

6 35855
Зеленський про гарантування безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах: "Є фундаментальна ідея"
Президент України Володимир Зеленський обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном питання безпеки в Чорноморському й Азовському регіонах.

"Ми також обговорили питання безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах, і тут ми бачимо також спільні дії", - сказав президент України Володимир Зеленський на спільній з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ.

Він також повідомив, що існує ідея щодо цієї співпраці, проте її треба ще узгодити, а потім про неї оголосити.

Також читайте: "Росія може провести повзучу анексію Азовського моря", - глава МЗС Кулеба

"Я вважаю, є фундаментальна ідея - поки теж не буду говорити про це публічно. Потрібно, щоб усі сторони узгодили цю ідею і тоді ми все розповімо громадськості", - зазначив президент.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Злой Карлик
    Зеленский об обеспечении безопасности в Черноморском и Азовском регионах: "Есть фундаментальная идея" - Цензор.НЕТ 4401
  • саша паламарчук
    Сцикун вивчив нове слово?
  • Ан Мур
    "Есть фундаментальная идея" - це його наратив. Я пригадую таку ж його ідею на біговій доріжці, якою передбачалось вдвіччі зменшити тарифи....
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини