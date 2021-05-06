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Аварія патрульного човна на озері під Одесою: знайдено тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва. ФОТО

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Прикордонник, який зник після перекидання патрульного човна на озері Тудорове в Одеській області, був виявлений мертвим. Загинув майор Костянтин Коняєв.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава ДПСУ Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, прикордонника майора Костянтина Коняєва, який зник у результаті перекидання човна на озері Тудорове в Одеській області, знайшли загиблим", - написав він.

За словами Дейнека, колектив відомства до кінця не хотів вірити у найгірше і продовжував сподіватися на краще. Його пошуки тривали постійно. До них, окрім прикордонників, долучилися і рятувальники ДСНС, і співробітники водної поліції, і місцеві жителі.

Аварія патрульного човна на озері під Одесою: знайдено тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва 01

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким офіцера, який з честю виконував завдання з охорони державного кордону. Своїми вчинками він заслужив повагу підлеглих та колег по службі.

Навіть у цій трагічній ситуації офіцер встиг скоординувати дії всіх, хто перебував з ним у човні, що в подальшому допомогло трьом прикордонникам врятуватися. Це непоправна втрата для охоронців кордону, це біль для його сім`ї.

Також дивіться: На Одещині під час патрулювання перекинувся човен із чотирма прикордонниками, одного досі шукають. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вічна пам'ять!" - написав Дейнеко.

Аварія патрульного човна на озері під Одесою: знайдено тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва 02

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Топ коментарі

  • Envoy
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  • Чайка Київ
    Аварія патрульного човна на озері під Одесою: знайдено тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва - Цензор.НЕТ 4350
  • Виктор Сотник
    А то что там никакой границы нет -не удивляет. Жилет сети трусить мешает.
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