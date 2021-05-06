Аварія патрульного човна на озері під Одесою: знайдено тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва. ФОТО

Прикордонник, який зник після перекидання патрульного човна на озері Тудорове в Одеській області, був виявлений мертвим. Загинув майор Костянтин Коняєв.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава ДПСУ Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, прикордонника майора Костянтина Коняєва, який зник у результаті перекидання човна на озері Тудорове в Одеській області, знайшли загиблим", - написав він.

За словами Дейнека, колектив відомства до кінця не хотів вірити у найгірше і продовжував сподіватися на краще. Його пошуки тривали постійно. До них, окрім прикордонників, долучилися і рятувальники ДСНС, і співробітники водної поліції, і місцеві жителі.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким офіцера, який з честю виконував завдання з охорони державного кордону. Своїми вчинками він заслужив повагу підлеглих та колег по службі.

Навіть у цій трагічній ситуації офіцер встиг скоординувати дії всіх, хто перебував з ним у човні, що в подальшому допомогло трьом прикордонникам врятуватися. Це непоправна втрата для охоронців кордону, це біль для його сім`ї.

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Вічна пам'ять!" - написав Дейнеко.