COVID-паспорти можуть запустити в Україні до 1 липня, - Степанов
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Документ про впровадження таких сертифікатів розробляють з урахуванням вимог Єврокомісії та ВООЗ.
"Його мета – вільне та безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу. Дані вноситимуть через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати в додатку чи порталі "ДІЯ"", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
До впровадження ковідних сертифікатів українці, яким зробили дві дози щеплення, зможуть отримати за їх запитом і за потреби пред'явлення при перетині державного кордону паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке наразі є чинним.
За словами Степанова, документ планують розробити в найкоротші терміни і він може запрацювати вже з 1 липня.
"Ми знаємо, потенційно дані будуть вносити в ковідні сертифікати в європейських країнах, навколо чого триває дискусія. Моє бачення - нам потрібно давати можливість внести всі необхідні дані, робити свій український сертифікат, який потім буде інтегрований із сертифікатами ЄС", - повідомив міністр охорони здоров'я .