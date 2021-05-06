Немчінов про повільні темпи вакцинації в Україні: Нас стримує фізична відсутність необхідної кількості вакцин

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов прокоментував темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Україна 24".

"Стратегія уряду полягає в тому, щоб проводити максимальну вакцинацію усього наявного населення. Ми маємо достатньо амбітні плани щодо вакцинації до Дня Незалежності, щоб восени мати менше небезпек під час навчального сезону, великої комунікації після періоду відпусток тощо. Фактично те, що зараз стримує – це фізична відсутність необхідної кількості вакцин. Тому що в разі розгортання всіх пунктів вакцинації, кабінетів вакцинації, мобільних бригад ми зможемо достатньо велику кількість людей провакцинувати швидко. Лише відсутність вакцин, зокрема уже проконтрактованих і оплачених стримує цей процес", - зазначив міністр.

За словами Немчінова, не лише в Україні відбуваються затримки з поставками вакцин.

"Ми не унікальні у світі – ЄС, Північна Америка також потерпають від невиконання контрактних зобов’язань. Але ми маємо надію, що вже в цьому кварталі частина вакцин прибуде хоча б за планами, передбаченими в контрактах, а також будуть виконані вимоги щодо індійської вакцини, експорт якої було призупинено внаслідок спалаху епідемії там", - ждодав міністр.

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