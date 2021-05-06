США повністю підтримують одержання Україною ПДЧ у НАТО, - Єрмак
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми отримали сьогодні чергове підтвердження щодо повної підтримки можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО. Варто зазначити, що в Північноатлантичному альянсі багато учасників, крім США, тому робота триває. США - наш стратегічний партнер і повністю підтримує наш вступ до НАТО", - сказав Єрмак.
Водночас, за словами керівника Офісу Президента, підтвердження участі Зеленського в саміті НАТО у Брюсселі 14 червня поки що немає.
"На сьогодні відсутні будь-які докази участі президента України в саміті НАТО, який відбудеться 14 червня у Брюсселі, у межахякого заплановано обговорення отримання Україною Плану дій щодо вступу в Північноатлантичний альянс", - зауважив Єрмак.