До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Конституційний Суд України раніше "працював проти народу України".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час спільної з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном пресконференції в Києві.

Відповідаючи на питання щодо проведення реформ в Україні, зокрема антикорупційної, і чи не спостерігалося відкату назад в активності процесу реформ, Зеленський зазначив, що "важливо не говорити, наприклад, про антикорупційний суд, а його запровадити".

"І він має працювати. Саме це було зроблено саме за мою каденцію. Його не існувало. Національне антикорупційне бюро України сьогодні - незалежний орган, який без антикорупційного суду... Будь-яку справу, якщо ви не довели до суду, - значить, немає вироку", - сказав президент.

Також він наголосив на тому, що було "перезавантажено" Конституційний Суд.

"Ми перезавантажили зараз Конституційний Суд України, який працював проти народу України", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський зауважив, що наразі проходить конкурс на зайняття посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.

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Президент також нагадав про проведення в Україні, зокрема, і земельної реформи та ухвалення закону про водний транспорт.

"Багато всього зроблено. Тому я не розумію, що таке "відкат назад". Зазвичай я тільки йду вперед", - підсумував він.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання гарантування національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

16 квітня Зеленський заявив, що процес перезавантаження Конституційного Суду "на правильному шляху".