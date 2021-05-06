Через тиждень із "червоної" зони карантину можуть вийти всі регіони, - KSE

Через тиждень в Україні з "червоної" зони карантину можуть вийти всі області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Найближчим часом комісія з ТЕБ і НС виведе з "червоної" зони Запорізьку та Полтавську області. Отже, в "червоній" зоні залишиться тільки Сумська область. Ми очікуємо, що через тиждень в Україні не буде "червоних" регіонів", - сказав він.

Водночас Ганиченко заявив, що в Харківській області, де завантажені 82% реанімаційних ліжок, зберігається високий ризик колапсу медичної системи.

Ганиченко додав, що з'являються ознаки потенційного виходу країни в "зелений" рівень, проте говорити про це ще зарано.

Також читайте: Коронавірус мутує постійно, а вакцина запобігає важкому перебігу хвороби, - лікар-інфекціоніст Курпіта

"У Вінницькій області показник захворюваності на грип та ГРВІ вже становить менш ніж 50% епідпорогу, в Києві коефіцієнт виявлення менший за 5%. Країна перейде в "зелену" зону, коли в половині областей буде менш ніж 50% від епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ і коефіцієнт виявлення в усій країні буде менший за 5%", - пояснив він.

В Україні триває розвантаження медичної системи (кількість пацієнтів скорочується на 15% на тиждень) і спад захворюваності. Проте різкий спад виявлених випадків і середньодобової кількості летальних випадків може бути пов'язаний із тривалими вихідними.

При цьому Україна все ще на перших-других місцях серед найбільш критичних країн Європи за показником смертності, рівнем тестування і коефіцієнтом виявлення.