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Зустріч радників Нормандської четвірки запланована на травень, але дата поки не визначена, - Єрмак

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Зустріч радників Нормандської четвірки запланована на травень, але дата поки не визначена, - Єрмак
Черговий раунд переговорів між політичними радниками Нормандської четвірки щодо досягнення домовленості про продовження режиму припинення вогню на Донбасі запланований на травень.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зустріч політичних радників "нормандської четвірки" відбудеться упродовж поточного місяця. Поки що немає точної дати. Можливо, це буде навіть не одна зустріч. Цілком можливо, що цього разу зустріч буде очною, а не в режимі відеоконференції. Це позиція всіх учасників "нормандського формату", - розповів Єрмак.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    А чо так? Блінкен по кривих руках влупив? 😁
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    А яке відношення до всього цього має дєрьмак?
  • Підлога Маккартні
    Встреча советников Нормандской четверки запланирована на май, но дата пока не определена, - Ермак - Цензор.НЕТ 3235
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