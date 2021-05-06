75 тис. ФОПів і найманих працівників уже отримали "карантинні" 8 тис. грн, - Мінекономіки
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ
Як зазначив міністр економіки Ігор Петрашко, гроші можна отримати протягом 30 днів від дня запровадження правила "червоної" зони в регіоні, де ФОП або найманий працівник здійснюють діяльність.
"Якщо цей регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися по допомогу через портал або застосунок "Дія" до 19 травня. На сьогодні вже маємо понад 320 тис. таких заявок,"- сказав він.
Міністр додав, що програма державної підтримки підприємців та найманих працівників буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони.
Зазначимо, заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. З держбюджету виділили кошти на 175 тисяч громадян - 1,4 млрд гривень.