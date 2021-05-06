Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Україна досягла певного прогресу в ухваленні реформаторських законів, однак акцентував на тому, що український народ чекає їхнього виконання.

Про це Блінкен заявив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як сказав Президент Зеленський, дуже важливо розуміти те, що (перед Україною. – Ред.) залишаються значні виклики, але є і значний прогрес. Земельна реформа – це дуже важливе питання, як і новий закон, який стосується незаконних доходів…. Але хочу сказати, що закони дуже важливі, але не менш важливе їхнє виконання. І те, що ми чули, – український народ хоче бачити не лише ухвалення законів, а й їхнє виконання, що включає і боротьбу з корупцією", - сказав Блінкен.

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Він поінформував, що говорив з Президентом Зеленським про важливість продовжувати працювати в напрямку корпоративного урядування.

"Це питання надзвичайно важливе, зокрема, стосовно "Нафтогазу" і не тільки його, а й інших основних інституцій. Ми говорили про важливість сильних і незалежних антикорупційних інституцій, про реформу судової влади і те, яким чином обираються судді", - зазначив держсекретар США.