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Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен

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Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Україна досягла певного прогресу в ухваленні реформаторських законів, однак акцентував на тому, що український народ чекає їхнього виконання.

Про це Блінкен заявив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як сказав Президент Зеленський, дуже важливо розуміти те, що (перед Україною. – Ред.) залишаються значні виклики, але є і значний прогрес. Земельна реформа – це дуже важливе питання, як і новий закон, який стосується незаконних доходів…. Але хочу сказати, що закони дуже важливі, але не менш важливе їхнє виконання. І те, що ми чули, – український народ хоче бачити не лише ухвалення законів, а й їхнє виконання, що включає і боротьбу з корупцією", - сказав Блінкен.

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Він поінформував, що говорив з Президентом Зеленським про важливість продовжувати працювати в напрямку корпоративного урядування.

"Це питання надзвичайно важливе, зокрема, стосовно "Нафтогазу" і не тільки його, а й інших основних інституцій. Ми говорили про важливість сильних і незалежних антикорупційних інституцій, про реформу судової влади і те, яким чином обираються судді", - зазначив держсекретар США.

Топ коментарі

  • Scorpman Y
    та Блинкен - явный порохобот! так цинично вколачивает гвозди в дупу бахвальства вовки-шмаркли..
    Это Порошенко подкупил Блинкена.. не иначе Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 1847
  • Гельдрих
    золотые слова!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Це жорстоко! Це удар під диз! Не п-джкнтльменськи це - Бубочку і у власне лайно, як маленьке тримісячне кошеня, яке вперто не ходить у лоток! 😲
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