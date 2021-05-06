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Терористи "ЛНР" засудили до 12 років в'язниці чоловіка, який повернувся з обміну в ОРЛО: Його звинувачують у "шпигунстві"

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Терористи "ЛНР" засудили до 12 років в'язниці чоловіка, який повернувся з обміну в ОРЛО: Його звинувачують у "шпигунстві"
Так званий верховний суд терористів "ЛНР" засудив жителя Лисичанська до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у нібито "шпигунстві" на користь України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса", про це повідомили в "генпрокуратурі" терористів.

Чоловік потрапив на окуповану частину Луганської області під час обміну полоненими.

Стверджується, що він нібито був завербований співробітниками СБУ в 2017 році під час перебування в слідчому ізоляторі в Старобільську. Його звинувачують у "збиранні та передачі відомостей військового характеру".

Зазначається, що чоловіка внесли до списку для обміну нібито в обмін на звільнення від кримінальної відповідальності.

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Топ коментарі

  • виталий пшеничко
    Вернулся олень в родную говень
  • Койот Восточноукраинский
    Когда ты тройной агент, нужно трижды думать в какую сторону податься и где сидеть будет проще.
  • Сергей Андрейчев
    Зря поменялся,у нас бы-меньше дали,если вообще дали.Штепа-до сих пор,не сидит. Террористы "ЛНР" приговорили к 12 годам тюрьмы мужчину, вернувшегося по обмену в ОРЛО: Его обвиняют в "шпионаже" - Цензор.НЕТ 942
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