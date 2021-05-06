Терористи "ЛНР" засудили до 12 років в'язниці чоловіка, який повернувся з обміну в ОРЛО: Його звинувачують у "шпигунстві"
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Так званий верховний суд терористів "ЛНР" засудив жителя Лисичанська до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у нібито "шпигунстві" на користь України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса", про це повідомили в "генпрокуратурі" терористів.
Чоловік потрапив на окуповану частину Луганської області під час обміну полоненими.
Стверджується, що він нібито був завербований співробітниками СБУ в 2017 році під час перебування в слідчому ізоляторі в Старобільську. Його звинувачують у "збиранні та передачі відомостей військового характеру".
Зазначається, що чоловіка внесли до списку для обміну нібито в обмін на звільнення від кримінальної відповідальності.