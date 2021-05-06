Уже в липні 70% дорослого населення ЄС буде вакциновано від коронавірусу, - фон дер Ляєн

Євросоюз планує в липні 2021 року вакцинувати від коронавірусу 70% дорослого населення Європи. Очікується, що ЄС закупить необхідну для реалізації даної мети кількість доз COVID-вакцин.

Про це сказано в заяві голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, кожну секунду на території Євросоюзу вакцинують від коронавірусу 30 європейців. Вона додала, що Європа ще не бачила такої масштабної кампанії з вакцинації населення.

"І це відбувається через те, що мобілізовано весь континент ... Сьогодні ми вакцинуємо понад 3 мільйонів європейців на добу і прогрес у Європі з кожним днем ​​набирає обертів. Тому я впевнена, що ми зможемо досягти нашої мети - доставити достатньо доз, щоб уже в липні було вакциновано 70% дорослого населення Європи", - сказала фон дер Ляєн.

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