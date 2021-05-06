Майже 300 автомобілів скупчилися на кордоні з Польщею
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У пунктах пропуску на кордоні з Польщею утворилися черги. Найбільше автомобілів стоїть у "Шегині".
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у пункті пропуску "Шегині" скупчилися 145 автомобілів, у "Краковці" - 80, в "Грушеві" - 50. У пункті пропуску "Ягодин" у черзі стоять 15 машин.
На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Тиса" очікують 20 автомобілів.
Причини скупчення автомобілів у Держприкордонслужбі не вказали.