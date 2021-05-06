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Імпортом електричного струму з Росії та Білорусі має зайнятися РНБО, - нардеп Гриб

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Імпортом електричного струму з Росії та Білорусі має зайнятися РНБО, - нардеп Гриб
Рада національної безпеки та оборони (РНБО) має в найкоротші терміни розібратися з імпортом електричної енергії з Росії та Білорусі, через який економіка втратила 1 млрд грн.

Про це заявила народна депутатка Вікторія Гриб в ефірі телеканалу "Україна24".

"Я б на місці РНБО, напевно, в першу чергу подивилася б на імпорт російської і білоруської електроенергії, який у нас триває. Сьогодні, до речі, знову відновили. Тому що наша економіка втрачає гроші. Ми віддаємо гроші зараз у Росію і Білорусь, замість того, щоб ці гроші віддавати нашим шахтарям і теплоенергетикам, і атомникам зокрема", - заявила Гриб, коментуючи інформацію ЗМІ про намір РНБО провести засідання щодо комунальних тарифів. Вона зазначила, що 5 травня Україна знову відновила закупівлі російської електроенергії транзитом через Білорусь.

Нагадаємо, 15 квітня Верховна Рада прийняла законопроєкт про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. 26 квітня проєкт закону передано на підпис президенту Володимиру Зеленському. Проєкт закону надає НКРЕКП повноваження анулювати підсумки аукціонів з доступу до міждержавних ліній електропередачі для імпорту з Росії та Білорусі. Раніше імпорт струму з Росії та Білорусі критикував президента Володимир Зеленський, однак закупівлю російсько-білоруської електроенергії публічно захищав глава НКРЕКП Валерій Тарасюк під час останнього виступу в парламенті в лютому 2021 року.. 

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Топ коментарі

  • Volodymyr Zaiets
    Імпортом струму займеться РНБО. Напругою займеться СБУ. А хто візьме на себе косинус фі?
  • Саша777
    Импорт убивает собственного производителя,которых у нас в достатке.Напомнить,що Ахметов гнал электрику в Приднестровье на завод,вместо того,щоб перенаправить её на внутренний рынок?Энергии в Украине хватает.Не хватает разумных патриотов Імпортом електричного струму з Росії та Білорусі має зайнятися РНБО, - нардеп Гриб - Цензор.НЕТ 911
  • Чайка Київ
    Імпорт електороенергії ворога, це звичайна державна зрада.
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