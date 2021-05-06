Запорізька і Полтавська області завтра переходять із "червоної" в "жовту" зону карантину, - Немчінов

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 скасовується на території Запорізької та Полтавської областей у ніч на 7 травня.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов із посиланням на результати позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Державна комісія вирішила скасувати з 00 годин 00 хвилин 7 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей", - розповів Немчінов.

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Він зазначив, що на території згаданих регіонів буде введено обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.