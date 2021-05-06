Захист ветерана Пекельного, якого підозрюють у перевищенні самозахисту, оскаржує домашній арешт, - адвокат

Захист ветерана бойових дій Андрія Пекельного, якого підозрюють у вбивстві через перевищення самозахисту, подав апеляційну скаргу на його запобіжний захід.

Про це "Радіо Свобода" розповів його адвокат Віталій Коломієць, інформує Цензор.НЕТ.

Юрист вважає запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт – надміру суворим для статті, за якою ветерану повідомили про підозру.

"Злочин, який зараз за підозрою інкриміновано – невеликої тяжкості, 118 стаття. Запобіжний захід обрано для тяжкого злочину, тобто позбавлення волі. Йому не далі особисте зобов’язання, заставу, поруку (взяття на поруки – ред.). Дали достатньо суворий запобіжний – цілодобовий, не нічний, не якісь інші варіанти, просто досить суворий запобіжний захід", – вважає Коломієць.

Він додав, що захист розраховує на закриття справи.

"Ми розраховуємо, що це слідство буде закінчене постановою про закриття кримінального провадження на підставі частини 5 статті 36 Кримінального кодексу і не буде направлене до суду... Ми клопотання про закриття подамо якнайшвидше в прокуратуру", – зазначив адвокат.

Він також прокоментував заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який назвав повідомлення Пекельному про підозру "передчасним" та "необґрунтованим".

"Якщо такий політик висловив таку думку, ми її підтримуємо, що підозра необґрунтована й передчасна. Це добре. Якби це сказав президент, теж було б добре, якби це сказав міністр енергетики чи прем’єр-міністр, ми б теж таку заяву заохочували. Але що стосується процесу, то точно міністр не має ніякого стосунку і що стосується можливості як закрити кримінальне провадження, так і змінити підслідність – слідство вже тут не має своїх повноважень, це все робить прокуратура", – сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. У його будинок 2 травня увірвалася група з 6 осіб, яким він раніше зробив зауваження на сільській дискотеці. Захищаючись, Пекельний смертельно поранив одного з нападників. На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, підозра, висунута проти Пекельного, необґрунтована і справу передадуть до Головного слідчого управління поліції.