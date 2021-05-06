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Освітлює весь лиман: "Укравтодор" показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції. ФОТО

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Відкритий наприкінці квітня після реконструкції в рамках програми "Велике будівництво" міст через Хаджибейський лиман під Одесою, освітлюється за допомогою 68 опор, встановлених по обидва боки мосту.

Який вигляд має оновлений міст вночі, на своїй офіційній сторінці у Facebook показав Укравтодор, інформує Цензор.НЕТ.

Освітлює весь лиман: Укравтодор показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції 01

"На мосту працює освітлення, яке забезпечують 68 опор: по 34 на кожній стороні мосту. Комфортний проїзд для автотранспорту забезпечений і вдень, і вночі", - йдеться у публікації.

В ході реконструкції мосту його було розширено до шести смуг, що забезпечило безперешкодне проходження жвавих транспортних потоків. До реконструкції через обмежену пропускну здатність мосту з обох його сторін виникали затори.

Освітлює весь лиман: Укравтодор показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції 02

Рух мостом, який був одним з найбільш знакових довгобудів, було відкрито 28 квітня. Тепер на ньому функціонують 3 смуги в напрямку Києва і 3 смуги - в напрямку Одеси.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що темпи будівництва мостів у Запоріжжі дозволяють розраховувати на відкриття руху ними до Дня Незалежності України.

Читайте також: Капітально відремонтований міст відкрили в Козятині, - "Укравтодор"

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Топ коментарі

  • Кот Бегемот 97abc974
    25 мільонів доларів на 330 метров ділимо.... виходить 75757.5 долара за метр. Якщо рахувати за кілометр це 80 000 000 доларів.... Це на 70 відсотків дорожче ніж коштував кілометр трансокеанського Дунханьского моста, який ширше рівно в два рази ніж цей. Тепер це можно підсвітити фоткати і радіти як приклад дебільного казнокрадства) Освітлює весь лиман: "Укравтодор" показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції - Цензор.НЕТ 8111
  • Привет
    Это освещение это за вот те 79 грн что зеленое стадо украло у каждого домохозяйства?
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    пустить бы тебя пешком пройтись по тем 13 км моста москалей...не дошел бы до бберега...
    а тут 500м и ты уже на другом берегу...замечательный мост
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