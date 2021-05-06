Освітлює весь лиман: "Укравтодор" показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції. ФОТО
Який вигляд має оновлений міст вночі, на своїй офіційній сторінці у Facebook показав Укравтодор, інформує Цензор.НЕТ.
"На мосту працює освітлення, яке забезпечують 68 опор: по 34 на кожній стороні мосту. Комфортний проїзд для автотранспорту забезпечений і вдень, і вночі", - йдеться у публікації.
В ході реконструкції мосту його було розширено до шести смуг, що забезпечило безперешкодне проходження жвавих транспортних потоків. До реконструкції через обмежену пропускну здатність мосту з обох його сторін виникали затори.
Рух мостом, який був одним з найбільш знакових довгобудів, було відкрито 28 квітня. Тепер на ньому функціонують 3 смуги в напрямку Києва і 3 смуги - в напрямку Одеси.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що темпи будівництва мостів у Запоріжжі дозволяють розраховувати на відкриття руху ними до Дня Незалежності України.