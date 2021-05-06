Зеленський нагородив 15 військовослужбовців: Піхотинці щодня тримають удар, демонструючи мужність на Донбасі. ПЕРЕЛІК

З нагоди Дня піхоти президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 183/2021 "Про відзначення державними нагородами України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку нагороджено 15 осіб. Медаллю "За військову службу Україні" відзначено 11 військовослужбовців, ще чотирьох нагороджено медаллю "Захиснику Вітчизни", - випливає з повідомлення.

"Піхотинці по праву вважаються найчисленнішою частиною українського війська. Вони щоденно тримають удар та демонструють непереможний характер, відвагу й мужність на Донбасі. Шануємо пам'ять воїнів-піхотинців, полеглих у боротьбі за свободу й незалежність України, та дякуємо військовим за героїзм і вагомий внесок в оборону країни", – зазначив Зеленський.

Текст указу глави держави про нагородження військовослужбовців Цензор.НЕТ публікує повністю.

За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня піхоти постановляю:

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ГРИЗОГЛАЗОВА Євгена Олеговича - капітана;

КУФАЛЬСЬКОГО Олега Вікторовича - капітана;

ЛЕСИКА Івана Ігоровича - майора;

МАЦЬКАЛУ Андрія Ярославовича - капітана;

НЕДОЛУЖЕНКА Вадима Андрійовича - старшого сержанта;

ПОЛІЩУКА Володимира Володимировича - старшого лейтенанта;

ПУСТОВІТА Олександра Миколайовича - майора;

СЕРЕБРЯКА Сергія Миколайовича - сержанта;

СТАРЧЕНКА Сергія Олександровича - майора;

УВАРОВА Артема Андрійовича - молодшого лейтенанта;

ЧЕРНИШОВА Олександра Сергійовича - сержанта;

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

БЕРКУТА Миколу Олександровича - молодшого сержанта;

ГАЛАНА Мирослава Андрійовича - лейтенанта;

САВКІНУ Олену Сергіївну - старшого лейтенанта№=;

ТИХОНЕНКА Юрія Володимировича - майстер-сержанта.