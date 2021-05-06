Чоловіки тепер можуть іти в декрет нарівні з жінками: Зеленський підписав закон
Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідний закон № 1401-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері і батька у догляді за дитиною", який Верховна Рада прийняла 15 квітня 2021 року, опубліковано на сайті глави держави.
Як повідомляється, "цей закон дозволить створити передумови для посилення ролі батька у вихованні дітей і розвитку відповідального батьківства в Україні".
Угода усуває законодавчі прогалини, що обмежують право батька на відпустку по догляду за дитиною.
Закон передбачає введення нового одноразового виду відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, який оплачується за рахунок роботодавця.
Така відпустка буде надаватися комусь одному: чоловікові, дружина якого народила дитину; батькові дитини, якщо він не одружений на матері дитини, але проживає спільно; бабусі, дідусеві або іншим повнолітнім родичам дитини, які фактично за нею доглядають.
Законом також визначено відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків.
Також встановлено право працівників обох статей, що мають дітей або повнолітньої дитини з інвалідністю з дитинства підгрупи "А" I групи, на додаткову відпустку.