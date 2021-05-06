Чоловіки тепер можуть іти в декрет нарівні з жінками: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забезпечує рівні можливості для чоловіків і жінок у питанні поєднання роботи з сімейними обов'язками.

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний закон № 1401-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері і батька у догляді за дитиною", який Верховна Рада прийняла 15 квітня 2021 року, опубліковано на сайті глави держави.

Як повідомляється, "цей закон дозволить створити передумови для посилення ролі батька у вихованні дітей і розвитку відповідального батьківства в Україні".

Угода усуває законодавчі прогалини, що обмежують право батька на відпустку по догляду за дитиною.

Читайте також: Декрет для чоловіків: військовослужбовці не зможуть піти у відпустку з догляду за дитиною

Закон передбачає введення нового одноразового виду відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, який оплачується за рахунок роботодавця.

Така відпустка буде надаватися комусь одному: чоловікові, дружина якого народила дитину; батькові дитини, якщо він не одружений на матері дитини, але проживає спільно; бабусі, дідусеві або іншим повнолітнім родичам дитини, які фактично за нею доглядають.

Законом також визначено відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків.

Також встановлено право працівників обох статей, що мають дітей або повнолітньої дитини з інвалідністю з дитинства підгрупи "А" I групи, на додаткову відпустку.