Ветерани Другої світової в Туркменістані здають гроші на подарунки, які їм "подарує" президент Бердимухамедов

За традицією щороку 9 травня ветеранів вшановують і вручають їм подарунки від імені президента Гурбангули Бердимухамедова. Другий рік поспіль ветерани-тиловики самі платять за свої подарунки.

Про це повідомляє "Радио Азатлык", інформує Цензор.НЕТ.

Практика збору грошей на "подарунки" триває другий рік поспіль. За словами дітей і онуків ветеранів, влада про збір грошей офіційних роз'яснень не дає.

Багатьом ветеранам, яких зобов'язали здати гроші на "подарунки", більш ніж 90 років.

Торік ветеранам довелося заплатити по 1000 манатів (285 доларів США) і побігати по інстанціях для оформлення необхідних паперів із соціального забезпечення. У 2020 році ветеранам було вручено ювілейну медаль на честь 75-річчя перемоги. Гроші у десятків ветеранів було зібрано зокрема і за медаль.

Читайте також: Президент Туркменістану Бердимухамедов призначив сина віцепрем'єром

Анонімні джерела стверджують, що подарунки для вручення ветеранам не виправдовують розмір зібраних коштів, оскільки половину внеску влада утримує на інші потреби, які не уточнюються. При цьому, за словами джерел, місцева влада готується до розпорядження президента, залежно від якого буде формуватися вартість подарунка, за необхідності передбачено додатковий збір коштів у членів жіночої ради, профспілок і військовослужбовців.

Розмір грошових і цінних подарунків, які будуть вручені ветеранам війни, не уточнюється. У попередні роки ветеранам війни в Туркменістані виплатили до 9 травня по 200 манатів (57 доларів).

Дані про кількість ветеранів у Туркменістані недоступні. За деякими даними, до 2013 року в Туркменістані проживало близько 1000 ветеранів Другої світової війни.

Також читайте: Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки

Практика вручення "подарунків" від імені Бердимухамедова в Туркменістані має характер пропаганди. Крім ветеранів, від імені президента в країні регулярно вручаються "подарунки" жінкам на честь 8 березня, багатодітним матерям, сільгосптрудівникам, коневодам, собаківникам, спортсменам, а також вихованцям зразкових дитбудинків.