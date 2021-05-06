1 воїн загинув, 1 важко поранено, найманці РФ 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, одного поранено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти вчинили обстріл з мінометів 82-го калібру, а біля Південного - ще і зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків російські окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку наших позицій, біля населеного пункту Пищевик ворог використовував великокаліберні кулемети, а поблизу селища Новотошківське - стрілецьку зброю. Недалеко від селища Новотроїцьке противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав вогнепального кульового поранення. На жаль, врятувати життя воїна не вдалось. Ще один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - важкий.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські підрозділи відкривали у відповідь вогонь.