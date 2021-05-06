МВФ для надання траншу очікує від України більшого прогресу

Міжнародний валютний фонд (МВФ) залишається у стані переговорів з Україною і очікує більшого прогресу для надання другого траншу за програмою stand-by.

Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні представник МВФ Джері Райс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дискусії тривають", - сказав він.

Райс нагадав, що серед основних тем залишаються збереження незалежності Нацбанку та продовження політики гнучкого обмінного курсу, середньострокова фіскальна стабільність, боротьба з корупцією і поліпшення корпоративного управління.

Нагадаємо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

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Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року – із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня 2020 року і 15 травня і 15 жовтня 2021 року.

Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by, яка тривала з кінця 2020 року, в середині лютого завершилася без рекомендації про надання другого траншу, а глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.

Серед проблемних питань залишається, зокрема, ухвалення закону Про Вищу раду правосуддя і зняття побоювань МВФ щодо втручання в роботу НАБУ і САП. Для позитивного результату необхідні також ухвалення вже внесених до Верховної Ради нових поправок до закону про Нацбанк і банки та відмова від обмеження цін, введених цієї зими на енергоринку, а також більша зрозумілість щодо бюджетних планів на 2022 рік і аудиту COVID-фонду.

Міністр фінансів Сергій Марченко очікує надходження другого траншу у вересні цього року, а в партії "Слуга народу" розраховують у травні ухвалити всі необхідні для цього закони.