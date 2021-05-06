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Блінкен сказав, що рівень підтримки України від США залежить від реформ і боротьби з корупцією, - юрист ЦПК Каленюк

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Блінкен сказав, що рівень підтримки України від США залежить від реформ і боротьби з корупцією, - юрист ЦПК Каленюк
Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив представників громадського сектору, що рівень і якість підтримки України від США залежить від рівня проведення реформ в області доброго врядування та антикорупції.

Про це пише у фейсбуці юристка, виконавча директорка і член правління Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Основний меседж Блінкена: рівень і якість підтримки України від США безпосередньо залежить від рівня проведення реформ в області доброго врядування та антикорупції. І маркером рівня проведення реформ є МВФ", - повідомила вона.

Каленюк додала, що держсекретар не приховує шоку від руйнування корпоративного управління в "Нафтогазі".

"Для нього важливі сильні антикорупційні інститути, зокрема, припинення атак на антикорупційне бюро з боку влади. Визначальною буде судова реформа, успішність якої залежить від рівня залучення незалежних міжнародних експертів до очищення органів суддівського самоврядування", - пояснила Каленюк.

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За її словами, Блінкен запитав, чим США можуть допомогти Україні ще, окрім висловлювання занепокоєння відкатом реформ в області антикорупції та доброго врядування.

"У США і в держсекретаря є чітке розуміння, що корупція - це загроза нацбезпеці України, прирівняна до військової загрози з боку Росії. І що Кремль використовує корупцію в Україні для гібридної війни проти нас і взагалі проти ідеї демократії", - резюмувала вона.

Блінкен сказав, що рівень підтримки України від США залежить від реформ і боротьби з корупцією, - юрист ЦПК Каленюк 01
Блінкен сказав, що рівень підтримки України від США залежить від реформ і боротьби з корупцією, - юрист ЦПК Каленюк 02

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 1950 Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 9998 Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 8749
  • саша паламарчук
    Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 38
  • Nataliia Radchenko
    вова уже столько преуспел в направлении разрушенияя реформ, что ему легче упасть на колени к уХйлу пообещать не идти в НАТО и получить от него обещалку про мир дружбу жвачку...
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