При будівництві моста через Дніпро в Запоріжжі пошкодили один із найпотужніших плавучих кранів Європи. ФОТО

Один з найпотужніших плавучих кранів Європи - Zakhariy - зіткнувся з підводною скелею, внаслідок чого пошкодив дно.

Про це повідомила турецька компанія "Onur Group", яка будує мости в Запоріжжі, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією "Onur Group", кран Lifting LK - 800 (Zakhariy) постраждав через неправильно прокладений річковий маршрут - "кран натрапив на підводну скелю".

Внаслідок пошкодження дна плавучого крана роботи з будівництва моста через Дніпро припинено.

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Також у повідомленні зазначається, що ремонт пошкодженої частини Lifting LK - 800 (Zakhariy) буде виконано у максимально короткі терміни.

Відомо, що зараз 100-метровий річковий кран перебуває посередині Дніпра в районі о.Хортиця.







