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Блінкен і Нуланд провели зустріч з мером Києва Кличком, - ЗМІ

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Блінкен і Нуланд провели зустріч з мером Києва Кличком, - ЗМІ
Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном і його заступницею Вікторією Нуланд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це LB.ua повідомили обізнані з ситуацією джерела.

Зустріч була неофіційною.

Кличко знайомий з Нуланд із часів Євромайдану. Під час акцій протесту Вікторія Нуланд відвідувала Київ. Тоді вона обіймала посаду помічника Державного секретаря США у справах Європи і Євразії.

Зокрема, Нуланд зустрічалася з тодішніми опозиціонерами Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком і Олегом Тягнибоком у захопленому будинку профспілок.

Блінкен і Нуланд прибули в Україну вчора ввечері, а сьогодні провели низку зустрічей з представниками української влади і главою ПЦУ Епіфанієм. Першими з почесними гостями зустрілися депутати. Після цього з Блінкеном вели переговори президент України і глава його Офісу.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Блинкен и Нуланд провели встречу с мэром Киева Кличко, - СМИ - Цензор.НЕТ 2349
  • Грышка Распутный 2
    Сам не пойдёт, нужно звать санитаров. Блинкен и Нуланд провели встречу с мэром Киева Кличко, - СМИ - Цензор.НЕТ 3003
  • Перехватчик
    Без бумажки Кличко говорит на порядок лучше Организма,который без телесуфлера жалко выглядит Блинкен и Нуланд провели встречу с мэром Киева Кличко, - СМИ - Цензор.НЕТ 5674
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