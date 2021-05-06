Блінкен і Нуланд провели зустріч з мером Києва Кличком, - ЗМІ

Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном і його заступницею Вікторією Нуланд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це LB.ua повідомили обізнані з ситуацією джерела.

Зустріч була неофіційною.

Кличко знайомий з Нуланд із часів Євромайдану. Під час акцій протесту Вікторія Нуланд відвідувала Київ. Тоді вона обіймала посаду помічника Державного секретаря США у справах Європи і Євразії.

Зокрема, Нуланд зустрічалася з тодішніми опозиціонерами Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком і Олегом Тягнибоком у захопленому будинку профспілок.

Блінкен і Нуланд прибули в Україну вчора ввечері, а сьогодні провели низку зустрічей з представниками української влади і главою ПЦУ Епіфанієм. Першими з почесними гостями зустрілися депутати. Після цього з Блінкеном вели переговори президент України і глава його Офісу.

Читайте також: Пресконференція Зеленського і Блінкена. ВIДЕО