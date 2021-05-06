Блінкен: Ми розглянемо запит Києва на нову зброю
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога – крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, – була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду", – зазначив Блінкен.
Блінкен додав, що Росія відчує наслідки, якщо зважиться на новий акт агресії проти України.
На запитання, що США готові зробити, якщо Росія зважиться на відкрите вторгнення на територію України, державний секретар США відповів: "Найголовніше, що можна зробити (і що ми робимо), – це впевнитися, що цього не станеться, що Росія не ухвалить це дуже невдале рішення – вчинити новий акт агресії чи іншу необдуману дію щодо України. Саме тому ми висловилися дуже чітко, коли побачили цю концентрацію сил, саме тому ми тісно співпрацюємо з усіма нашими головними партнерами у світі – зокрема, НАТО і ЄС. Це питання (безпеки України – ред.) перебуває у фокусі нас усіх. Ми дали Москві чітко зрозуміти, що ми стежимо за ситуацією дуже уважно, і якщо Росія вчинить якісь дії, це не мине без наслідків. Водночас ми тісно працюємо з нашими партнерами в Україні, щоб упевнитися, що вони мають усе необхідне для того, щоб захистити Україну, її територію і її народ".
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ проситиме у Вашингтона про надання систем протиповітряної оборони та антиснайперських технологій. А голова Офісу президента України Андрій Єрмак казав, що США могли б розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot.