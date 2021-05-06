США підтримують вступ України в НАТО, - Білий дім

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує вступ України в НАТО.

Про це на брифінгу заявила заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Адміністрація Байдена прихильна тим принципам, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, коли ті виконають зобов'язання для вступу і внесуть внесок у посилення євроатлантичної безпеки", - сказала вона.

Водночас на запитання журналістів, чи означає це підтримку вступу України в НАТО, представниця Білого дому відповіла ствердно: "Так, ми підтримуємо".