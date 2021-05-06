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США підтримують вступ України в НАТО, - Білий дім

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США підтримують вступ України в НАТО, - Білий дім
Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує вступ України в НАТО.

Про це на брифінгу заявила заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Адміністрація Байдена прихильна тим принципам, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, коли ті виконають зобов'язання для вступу і внесуть внесок у посилення євроатлантичної безпеки", - сказала вона.

Водночас на запитання журналістів, чи означає це підтримку вступу України в НАТО, представниця Білого дому відповіла ствердно: "Так, ми підтримуємо".

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    а у меня сегодня маленький праздник))..
    спустя месяц Твиттер отреагировал на несколько моих жалоб и заблокировал аккаунт лютой ватницы и украинофобки "Илларии Краматорской".. вот так вот! США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5058
  • Maxim Ak-Murza
    Игорь, ты снова прием лекарств пропустил? США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7392
  • Ksenia VB
    Звичайно підтримують.
    Але наш президент всіма своїми діями говорить - фіг вам.
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