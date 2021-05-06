США підтримують вступ України в НАТО, - Білий дім
5 11771
Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує вступ України в НАТО.
Про це на брифінгу заявила заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Адміністрація Байдена прихильна тим принципам, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, коли ті виконають зобов'язання для вступу і внесуть внесок у посилення євроатлантичної безпеки", - сказала вона.
Водночас на запитання журналістів, чи означає це підтримку вступу України в НАТО, представниця Білого дому відповіла ствердно: "Так, ми підтримуємо".