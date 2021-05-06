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Зеленський підписав закон про створення Національної премії імені Бориса Патона

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Зеленський підписав закон про створення Національної премії імені Бориса Патона
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державні нагороди України № 1399-IX, ухвалений Верховною Радою 15 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Цей документ перейменовує державну премію України в галузі науки і техніки в національну премію України імені Бориса Патона для увічнення пам'яті видатного українського вченого", - зазначили в релізі.

Законом вводиться нова номінація державної премії України в галузі освіти - професійна передвища освіта.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Совок аж прет...
  • user009
    Лучше имени Кивы
  • Valery Greff
    Интересно, потерпевший вiслюк сможет без суфлёра рассказать, кто такой Борис Патон? (Вопрос риторический, если шо).
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