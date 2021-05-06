ООН вітає готовність США тимчасово відмовитися від патентів на вакцини проти COVID-19

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що вважає правильним рішення США підтримати ідею про тимчасову відмову від патентів на вакцини від коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я вітаю безпрецедентне рішення адміністрації США у випадку з вакцинами від COVID-19 зробити виняток з правила про захист інтелектуальної власності" - написав він.

"Ми всі згодні, що ніхто не буде захищений від вірусу, поки захист не отримають усі", - додав Гутерріш.

Раніше в адміністрації США заявили, що підтримують ініціативу СОТ про тимчасову відмову від патентів на вакцини від COVID-19. Передбачається, що такий крок може дозволити наростити виробництво вакцин у світі. Однак, як зазначають західні ЗМІ, виробники медичних препаратів не виключають, що відмова від патентів не приведе до такого ефекту.

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Більше того, противники ініціативи адміністрації Джо Байдена наголошують, що його рішення позбавить доходів безпосередньо розробників інноваційних вакцин.

Торгпред США Кетрін Тай, коментуючи рішення, зазначила, що "надзвичайні обставини вимагають прийняття надзвичайних заходів".

Вона пояснила, що тепер США розпочнуть переговори в СОТ з цього питання. За словами Тай, на цю роботу може знадобитися чимало часу.