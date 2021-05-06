6 травня у зоні ООС загинув воїн 93-ї ОМБр Дмитро Товчигречка. ФОТО
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6 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу загинув механік-водій механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ старший солдат Дмитро Товчигречка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 93-ї ОМБр.
Воїн загинув унаслідок вогню окупантів з РПГ і стрілецької зброї по позиціях бригади в Донецькій області. Численні осколкові поранення виявилися несумісними з життям.
Дмитру було 37 років. Він жив у Кривому Розі, мав середню спеціальну освіту. Був призваний на службу в січні 2021 року. Для нього це була перша ротація.
У воїна залишилися дружина і двоє маленьких дітей.